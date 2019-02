Detinguts per incinerar taüts més barats que els que havien pagat els familiars

La funerària també està acusada de reciclar els rams i les corones de flors

Quinze empleats de l'empresa funerària El Salvador situada a Valladolid, han estat detinguts acusats d'estafa per, suposadament, incinerar als morts en taüts més econòmics que els que havia adquirit la família. La investigació de la Policia Nacional i de l'Agencia Tributaria es manté oberta.Se sospita que en el moment de la incineració es canviava el taüt que havia adquirit la família del mort per un altre de menys valor, per després vendre els taüts substituïts. Segons la investigació i la informació del mitjà eldiario.es, la funerària treia el cadàver instants abans de ser incinerat. També se sospita si es reciclaven els rams i les corones de flors.L'empresa investigada és una de les més importants, en l'àmbit funerari, de Valladolid. De moment les actuacions se centren al tanatori del cementiri El Carmen, en el marc d'una investigació iniciada l'any 2017.