Nova convocatòria del programa d'acceleració per a startups de la Fundación Repsol

Els projectes seleccionats rebran fins a 144.000 euros en un any, a més de formació i assessorament per part de mentors i experts de Repsol

Actualitzada 31/01/2019 a les 10:57

La Fundación Repsol ha posat en marxa la 8a convocatòria del seu Fons d'Emprenedors, un programa d'acceleració per donar suport a les startups que ofereixin solucions innovadores en l'àmbit de la indústria energètica i química, la mobilitat avançada i l'economia circular. Els projectes es poden presentar des d’aquest dijous 31 de gener i fins el proper 4 de març en el formulari disponible a través d’ aquest enllaç. Els projectes seleccionats rebran suport econòmic de fins a 144.000 euros a l'any, formació especialitzada i assessorament per part d'un equip de mentors. A més, els equips d'emprenedors podran accedir als experts de Repsol i fins i tot desenvolupar proves a les instal·lacions de la companyia. El procés d'acceleració té una durada d'un any, que podrà prorrogar-se per un segon any amb les mateixes condicions.El Fons d'Emprenedors compta també amb una modalitat de suport per a startups que necessiten més temps de desenvolupament, la categoria Idees. En aquests casos, la Fundación ofereix 2.000 euros al mes durant 12 mesos, a més del mateix assessorament i formació que reben la resta de projectes més madurs.La convocatòria s'adreça a petites i mitjanes empreses, encara que també poden participar persones físiques que encara no tinguin constituïda la seva empresa. Hi poden participar emprenedors d’arreu del món, ja que no cal desplaçar-se a cap espai de treball de forma continuada.