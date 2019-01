Els sanitaris de l'atenció primària concertada comencen a cobrar l'equiparació salarial

Vergés assegura que el primer nivell assistencial viu un «canvi real d'etapa» i que els increments retributius en són els primers «fruits»

Actualitzada 31/01/2019 a les 18:50

El conveni SISCAT

Els metges i infermeres de l'atenció primària concertada han començat a cobrar en la nòmina de gener la pujada salarial que els equipara als seus homòlegs dels hospitals, segons ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés. Aquest és el cas dels professionals del CAP Comte Borrell, que Vergés ha visitat aquest dijous i que han rebut un increment salarial del 4,5%: un 2,25% que correspon a la pujada directa i l'altra part, a l'equiparació de facultatius i infermeria de la primària a la hospitalària, segons ha detallat la consellera. L'equiparació salarial era una llarga reivindicació que es va acordar en el segon conveni del sector, anomenat SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). Vergés ha assegurat que la primària viu un «canvi real d'etapa» i que l'«esforç» del Govern per situar-la al centre del model sanitari comença a tenir «els seus fruits».Les patronals la Unió Catalana d'Hospitals, Consorci de Salut i Social de Catalunya (CAPSS) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) també han assegurat a través d'un comunicat aquest dijous que els acords del conveni del SISCAT que van signar amb els sindicats UGT, CCOO i SATSE s'estan desenvolupant segons els calendari previst i que s'ha començat a aplicar l'equiparació salarial dels metges i infermeres de la primària amb els professionals dels hospitals. Segons les patronals, ja han percebut aquest increment els professionals de la «gran majoria dels centres de la sanitat concertada en les nòmines de gener».El sindicat Metges de Catalunya (MC) no va firmar el conveni i ha convocat una nova vaga a la sanitat concertada, del 18 al 22 de febrer, després de la del novembre. De cara a la vaga, les patronals diuen que tenen la voluntat de «mantenir permanentment un canal de diàleg i comunicació obert, franc i fructífer amb tots els col·lectius, entitats i agents socials».Preguntada per l'aturada dels metges, Vergés ha afirmat que no treballen per «solucionar una vaga en concret», sinó per «enfortir l'atenció primària» i que els seus professionals sentin que ens trobem «en un canvi real d'etapa» després «d'anys de males notícies». La titular de Salut ha assegurat que les polítiques per situar l'atenció primària al centre del sistema sanitari no són «paraules buides», sinó que estan acompanyades de «fets» i ha posat com a exemple les pujades retributives.El segon conveni del SISCAT, que afecta hospitals, CAPs, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats, es va signar amb els sindicats UGT, CCOO, i SATSE, que sumen una representació del 86%. Metges de Catalunya és el sindicat majoritari del col·lectiu professional.L'acord suposa, entre altres mesures, un increment acumulat de les retribucions salarials del 9,7% del 2018 al 2020; una reducció gradual de la jornada laboral fins arribar a la que existia al 2008, passant de 1.668 hores a 1.620 i que la incapacitat temporal es complementa el 100% des del primer dia i en tots els casos, un punt que ja s'està aplicant des del novembre passat.Segons expliquen les patronals, la signatura del conveni ha permès que des del novembre les retribucions s'hagin incrementat un 1,95% i el mes de març es faran efectius els endarreriments salarials del 2018. D'altra banda, a partir del febrer, es farà efectiu l'increment salarial del 2,25% amb efectes del mes de gener, segons les patronals.