Mossega un cocodril per rescatar el seu fill de les mandíbules de l'animal

El rèptil tenia enganxat el noi del braç

Actualitzada 29/01/2019 a les 18:54

Segons informa Manila Bulletin i recull 20 minutos, un pare va protagonitzar una acció insospitada, però motivada pel perill que corria el seu fill. Va passar a la província filipina de Palawan. Allà, l’home es va enfrontar a un cocodril que intentava arrossegar el seu fill de 12 anys sota l’aigua clavant-li cops de puny i mossegant-lo fins que va deixar anar el noi, que va poder escapar.El noi, de nom Diego, es banyava juntament amb seu germà en un riu quan, de sobte, el cocodril va emergir de l’aigua i va atacar. L’animal va mossegar el jove al braç esquerre i va començar a emportar-se'l cap a l’aigua. El seu germà, llavors, va córrer cap a l’habitatge, ubicat a poca distància, per alertar els pares.El progenitor es va atansar corrents i, quan va comprovar l’escena, va passar a l’acció. Cops de puny, cops... res no va aturar l’animal, que no deixava anar del braç al seu fill. Per això, a la desesperada, va decidir mossegar-lo a la part blanca d’una de les seves potes, provocant-lo ferides al rèptil.Segons el relat, només llavors el cocodril va deixar anar Diego i va marxar del lloc. El noi es troba perfectament després d’haver estat examinat en un hospital.