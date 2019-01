La despesa en inversions, equipament i material pels Bombers serà de 53 MEUR el 2019

Pressupostos del 2019

Els grups, escèptics

Dependrà dels pressupostos

Buch preveu arribar a un acord laboral en set mesos

Bombers s'han manifestat davant d'Interior

Buch ha indicat que les «mancances» dels Bombers de la Generalitat «a l'inici d’aquesta legislatura havien esdevingut crítiques». Per fer-hi front, ha explicat que durant els darrers sis mesos s'han licitat contractes d'un valor total de 5,3 milions. També ha destacat la licitació de la nova construcció dels parcs de Moià i Solsona i de la millora del de Balaguer, Granollers, Girona, Santa Caterina de Girona i Figueres, amb un total de 4 milions.Ha recordat també la convocatòria d'accés per 250 bombers «quan en els darrers 10 anys, a excepció dels 150 bombers en procés de selecció i dels 153 més que es van graduar fa un any i mig, no hi havia hagut cap altra promoció d'accés al Cos de Bombers de la Generalitat». Pel que fa a la «necessitat imperiosa, inajornable i urgent» de més bombers, ha dit que cal tenir en compte que fins el 2022 poden jubilar-se fins a 684 efectius dels poc més de 2.300 que té actualment el cos, el 30% de la plantilla.El conseller ha explicat que preveu licitar l'adquisició de nou material per valor de 34 milions pel 2019. Aquests diners, en cas que s'aprovin els pressupostos, permetran adquirir 92 vehicles, nou vestuari, guants i botes per a tots els bombers, 179 equips d’excarceració, 125 càmeres tèrmiques, 411 equips de respiració autònoma, 500 ampolles d'aire, manteniment del vehicles i motxilles portamànegues, entre d'altres.Pel que fa a les obres que el departament preveu emprendre, valorades en 18,8 MEUR, són noves construccions a Sant Fruitós de Bages, Seròs, Sant Celoni, Sabadell i Gelida i reformes a Manresa, Castellfollit del Boix, Seu d'Urgell, Bellaterra, Terrassa, La Garriga, Vilanova i la Geltrú, Collbató, Tarragona, Reus, Flix, Gandesa, Mora d'Ebre i Ascó.En general, els grups parlamentaris han demanat a Buch que compleixi les promeses d'inversió, tot i mostrar cert escepticisme. Així, Jan Castel, de Cs, li ha retret que no es prevegi cap inversió per les comarques de Girona, i ha atribuït la manca d'efectius a la falta de planificació els anys anteriors. Carles Castillo, del PSC, ha enumerat nombroses deficiències dels Bombers a tot Catalunya i li ha retret al conseller falta de credibilitat en les promeses.Joan Josep Nuet, dels 'comuns', ha vinculat molts incendis en llars a la pobresa energètica i ha demanat que els bombers investiguin tots els focs en domicilis per esbrinar-ne les causes i que es coordinin amb els serveis socials. Maria Sirvent, de la CUP, ha preguntat a Buch si té el compromís de la Conselleria d'Economia per complir aquestes previsions d'inversió i despesa.Buch ha reconegut que el pla d'inversions per incrementar la despesa en inversions, equipament i material en un 67% dependrà de si s'aprova el pressupost. «Si vostès no aproven el pressupost del 2019 haurem d'anar amb el prorrogat del 2017 i amb el que tenim farem el que podrem», ha exposat.El conseller ha dit que les noves mesures no tenen a veure amb les manifestacions i la pressió dels agents al carrer perquè «les mobilitzacions comencen el desembre i el novembre teniem tancat el pressupost del 2019».El conseller ha explicat que, en qualsevol cas, els 250 nous bombers no començaran a treballar fins d'aquí a almenys un any. «Trigues més a tenir un bomber que a tenir un fill», ha argumentat.Buch ha lamentat l'estat en què es va trobar el cos. «No és fàcil gestionar aquest moment, quan veus que tot està deixat de la mà de Déu durant molt de temps, oblidat». Ha dit que no volia culpabilitzar ningú, però que la situació era «realment crítica» i s'ha aguantat amb un decret del 2014 que obligava a fer més hores i hores extres «perquè no hi havia altra solució».Davant la situació en què fins d'aquí a un any no hi haurà nous bombers treballant i els bombers actuals es neguen a fer hores extres, Buch ha dit que la solució és arribar a un acord, el que considera que es farà «d'una forma ràpida». El conseller ha explicat que dimarts va fer una reunió amb els sindicats durant «tota la tarda» i ha dit que espera «un acord laboral en set mesos».Un grup de bombers ha protestat aquest dimecres al matí davant del Departament d'Interior per la seva situació laboral. Volien reunir-se amb el conseller d'Interior, que no estava a l'edifici. Segons han explicat a l'ACN fonts d'Interior, finalment una representació s'ha reunit amb el director general de Bombers, Manuel Pardo, que els ha traslladat el contingut de la reunió que la direcció va celebrar amb els sindicats justament dimarts a la tarda.