Accepta 15 mesos de presó per entrar a casa d'una companya de feina i posar-li càmeres al bany

L’home, veí d’Oviedo, va aprofitar una badada de la víctima, treballadora social, per fer una còpia de la clau de l’habitatge

Actualitzada 29/01/2019 a les 18:58

Segons informa el rotatiu La Nueva España, un veí d’Oviedo ha acceptat aquest dimarts una condemna d’un any i tres mesos de presó per accedir en repetides ocasions sense permís a l’habitatge d’una companya de feina i aprofitar una d’aquestes visites per col·locar càmeres d’enregistrament al dormitori i el bany de la mateixa.Els fets van tenir lloc a la tardor de 2017 i encara que la dona li va perdonar i va declinar emprendre accions legals, la Fiscalia va actuar d’ofici i el desembre passat va assolir un acord amb l’acusat que ja ha estat ratificat a la secció segona de l’Audiència Provincial.L’acusat i l’afectada treballaven junts en octubre i 2017 quan el primer va aprofitar una badada de la segona per treure-li les claus de casa seva i fer una còpia. A partir de llavors va accedir a l’habitatge en diverses ocasions fins que el dia 13 de novembre, amb clara intenció de captar-la en situacions íntimes, va col·locar a la casa tres càmeres sense el seu consentiment, subjectades amb cinta aïllant: una a la part posterior de l’armari del dormitori i unes altres dos al bany.Aquell mateix dia, la dona es va adonar del succeït a la tornada de casa seva. Fins al lloc van acudir agents de la Policia Nacional i van aconseguir els dispositius electrònics, que contenia targetes de memòria amb diferents arxius on s’observaven imatges de la dona. En principi sembla que l’acusat no va arribar a visualitzar les imatges.La víctima va denunciar els fets, però una vegada iniciat el procediment, va comparèixer al jutjat i va renunciar a tota acció que pogués correspondre-li per aquests fets, tant civil com penal, perdonant l’acusat. Això no va impedir que la Fiscalia seguís endavant amb la denúncia per un delicte continuat de violació de domicili en concurs medial amb un delicte contra la intimitat, descobriment i revelació de secrets en grau de temptativa.L’home ha admès els fets davant de la sala i ha acceptat la pena acordada.