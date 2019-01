Un veí de Vigo, de 80 anys, acusat d'haver ratllat més d'un miler de cotxes a un sol barri

La Policia també li atribueix també tres agressions a cop de paraigues o bastonades als seus veïns

Segons explica La Voz de Galicia, unn veí que ronda els 80 anys ha ratllat la carrosseria de 1.000 cotxes durant el 2018 i altres 120 en el que portem d'aquest 2019.La Policia Nacional, a més, li atribueix tres agressions a veïns, als quals, suposadament, va copejar amb el seu paraigua o bastó. L'últim incident va ser fa uns dies al carrer Xílgaro, a A Doblegada, on va danyar set cotxes aparcats, així com els panys de les seves portes, i un portal.A més, suposadament, va agredir a l'amo d'un cotxe que el va enxampar quan l'estava ratllant amb una clau una aleta, alhora que li ficava un escuradents pel pany i el trencava per a bloquejar-la. El propietari li va recriminar a l'ancià i aquest el va copejar a la cara, li va trencar les ulleres i va fugir, però va ser retingut.L'implicat suma 12 arrestos anteriors per vandalisme o agressions. Els testimonis van explicar a la policia que l'home de 79 anys, a punt de complir 80, té atemorit al barri perquè no només danya cotxes i portals sinó que també agredeix a persones amb paraigües o bastons. També li atribueixen un tocament a una vianant fa uns anys.