Un error a Facetime permet escoltar conversacions alienes

Apple ha inhabilitat temporalment les trucades de grup

Actualitzada 29/01/2019 a les 18:35

Un error en l'última actualització del sistema operatiu iOS (iOS 12.1), que usen els iPhone, iPad i ordenadors Mac, permetia als usuaris escoltar tot el captat pel micròfon d'un dispositiu al qual es trucava, fins i tot encara que aquesta trucada no fos acceptada.El sistema permetia que l'usuari s'agregués a una conversa i feia al telèfon pensar que es tractava d'una trucada de grup, per la qual cosa el sistema es connectava automàticament a la càmera del receptor de la trucada.Fins i tot encara que el receptor no acceptés la trucada, la càmera del seu dispositiu començava a enviar el so a la persona que havia realitzat la trucada, mentre alguns mitjans especulen amb la possibilitat que també enviés la imatge.La companyia ha decidit inhabilitar a primera hora d'avui aquesta funció, com consta en la seva pàgina d'estatus, però continua funcionant amb normalitat la funció de trucades individuals de FaceTime.Un portaveu d'Apple ha assenyalat que estan treballant per a llançar una solució al llarg d'aquesta setmana, segons recullen mitjans estatunidencs.