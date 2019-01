Tanca tres persones en una casa i després intenta incendiar-la

La Policia Local de Natzaret, a València, va sufocar el foc i va aconseguir alliberar les tres víctimes i un gos

Agents de la Unitat de Districte del Marítim de la Policia Local de València han rescatat a tres persones i al seu gos d'un incendi en un habitatge. L'incendi, segons les primeres investigacions, hauria estat provocat per una altra persona.Els fets es van produir dissabte, 26 de gener, al voltant de les 02.00 hores de la matinada. Una patrulla policial va ser requerida a través del 092 per un incendi a un habitatge de la Carretera del Riu.Quan van arribar-hi van veure com hi havia diverses persones demanant auxili des de la finestra i diversos sofàs cremant a la porta, bloquejada amb filferros des de fora. També hi havia un gos que estava lligat al costat del foc.La patrulla de Policia Local va sufocar amb el seu extintor el foc i va desbloquejar la porta, després del que va rescatar a les tres persones de 55, 53 i 51 anys que demanaven auxili, així com al gos.Al lloc es van desplaçar bombers amb la finalitat de sufocar totalment l'incendi. No obstant això, no va ser necessària assistència a metgessa, malgrat el fum que accedia a l'habitatge per les finestres.Pel que sembla, segons van manifestar les víctimes als agents, existeix un «sospitós», del qual, els agents van comprovar que té ordre de detenció i ingrés a la presó.