Josep Antoni Duran i Lleida substituirà Josep Piqué com a conseller d'Aena

L'exlíder d'Unió prendrà el relleu a l'exministre del PP a la Comissió de Nomenaments i Retribucions

Actualitzada 29/01/2019 a les 19:10

Josep Antoni Duran i Lleida substituirà Josep Piqué com a conseller independent de la societat Aena, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En concret, el Consell d'Administració d'Aena ha anunciat que nomena l'exlíder d'Unió Democràtica de Catalunya pel procediment de cooptació, amb la reserva que el nomenament sigui ratificat per la Junta General d'Accionistes.Duran i Lleida ocuparà, així, la vacant que deixa l'exministre del PP Josep Piqué, després que aquest hagi presentat la dimissió. Duran i Lleida ocuparà, alhora, la vacant que deixa Piqué a la Comissió de Nomenaments i Retribucions d'Aena. El Consell d'Administració d'Aena està format per Maurici Lucena com a president i conseller delegat i catorze vocals, entre ells Duran i Lleida.Pel que fa a la Comissió de Nomenaments i Retribucions, la presideix Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena, acompanyat per quatre vocals comptant-hi l'expolític d'Unió.