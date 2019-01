Dimarts entra en vigor el nou límit de velocitat a les carreteres convencionals

1.013 de les 1.321 víctimes mortals d'accidents de trànsit del 2017 a l'Estat van tenir lloc en aquest tipus de vies

El límit de velocitat a les carreteres convencionals de més de 7 metres d'amplada de l'Estat serà de 90 quilòmetres per hora a partir d'aquest dimarts. Es reduirà, així, 10 quilòmetres per hora el límit actual, que és de 100. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordat que la modificació de l'article 48 del Reglament General de Circulació afectarà 11.856 quilòmetres dels prop de 14.420 que té la xarxa de carreteres convencionals de l'Estat. Durant els últims 30 dies s'han retirat o canviat els senyals amb els límits de velocitat antics. En total han estat 2.719 indicadors, amb un cost de 526.000 euros, IVA a banda. Des de la DGT s'ha indicat que la reducció de velocitat anirà acompanyada de més controls policials.Ambdues mesures tenen l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres, i en aquest sentit des de la DGT s'ha explicat que de les 1.321 víctimes mortals que hi va haver a vies interurbanes el 2017, 1.013 van tenir lloc a carreteres convencionals.