Alerten d'una nova estafa amb la factura de la llum per robar dades dels clients

Els usuaris reben un correu electrònic fraudulent

Actualitzada 28/01/2019 a les 15:26

La Policia Nacional ha alertat a les xarxes socials d'una nova estafa per via mail que afecta a la companyia Endesa. En aquest cas, els clients reben un avís on se'ls informa que han pagat dos cops la factura de la llum.El correu electrònic rebut és un compte fals que intenta suplantar la identitat d'Endesa. En aquest alerten que han cobrat 636,30 euros del compte bancari del client per una «mala estimació al nostre sistema de dèbit automàtic». Per solucionar-ho, demanen als clients que premin l'enllaç que inclouen al missatge per sol·licitar el reemborsament de la quantitat.La policia alerta als clients que no premin l'enllaç, ja que els dirigeix a una pàgina web que suplanta la d'Endesa i que té com a objectiu robar les dades personals i bancàries de l'usuari.