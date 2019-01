Troben el cos sense vida de Julen

Després de tretze dies de treballs, l'operatiu de rescat ha trobat mort al nen que va caure al pou

Actualitzada 26/01/2019 a les 10:52

El cos sense vida de Julen Roselló, el nen de dos anys que va caure a un pou profund i estret el passat 13 de gener a Totalán (Málaga), ha estat localitzat sense vida aquesta nit, a la 1.25 hores, pels equips de rescat, segons han informat les fonts de l’operatiu. Després de localitzar el cos, s’ha activat la comissió judicial per a investigar el succés.Minuts després de fer-se pública oficialment la notícia, a la casa on estaven acollits durant diversos dies els pares del nen s’han viscut moments de tensió i s’han escoltat crits d’«un altre cop no!, un altre cop no!», possiblement en referència a l’altre fill, de 3 anys, germà gran de Julen, que la parella va perdre fa pocs anys.Julen va passar més de 12 dies en un forat fred de 25 centímetres enmig del camp, a més de 70 metres de profunditat, mentre que més de 300 persones s’afanyaven fora per foradar la roca i la terra que el mantenien atrapat. En alguns trams la roca és quarsita, una de les més dures, amb una resistència de 7, en una escala de 10. L’operació per a rescatar-lo es considerava la més complexa que s’ha realitzat a Espanya, ja que desenes de màquines, perforadores i excavadores han remogut prop de 83.000 metres cúbics de terra per a excavar un pou paral·lel que arribés fins al petit. A l’operatiu figuraven vuit membres de les Brigadas de Salvamento Minero de Hunosa, que han foradat durant gairebé 32 hores els 3,8 metres de túnel de terra i roca. «Un miner mai es queda a la mina, per a ells Julen és un miner», havia dit amb emotivitat, al respecte, el delegat del Col·legi d’Enginyers de Mines de Málaga, Juan López Escobar.La duresa de les roques ha obligat fins en quatre ocasions a agents de la Guàrdia Civil especialistes en espeleologia i ‘microvoladures’, a introduir cargues explosives als orificis de la roca per a fer petites detonacions i obrir pas als miners.Fora de l’àrea de treball, a Totalán, els pares, familars i centenars de veïns han esperat amb tensa expectació durant tot aquest temps les noticies sobre el rescat, del qual tot el país estava pendent pels mitjans de comunicació.Després de la troballa del petit s’han començat a conèixer les primeres reaccions, entre elles la de la Casa del Rei, que ha expressat el seu «dolor més profund» i el seu «condol més sentit» a tota la família de Julen. També el president del Govern, Pedro Sánchez, ha expressat el seu «recolzament i estima» als pares i éssers estimats de Julen.Per la seva banda, l’alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciat que l’Ajuntametn de la localitat declararà dol oficial per la mort de Julen. Al seu compte de Twitter, de la Torre ha expressat que la mort de Julen «ha estat esquinçadora, tot i que també una lliçó de solidaritat i cooperació, d’enginyeria humanitària, com ha dit Ángel García Vidal (l’enginyer de Camins i Canals que ha coordinat les obres de l’operatiu de rescat) per a recordar sempre».