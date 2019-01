La UE també avisa Maduro que reconeixerà Guaidó si no convoca eleccions «en els propers dies»

Mogherini defensa que les presidencials del maig «no van ser ni lliures, ni justes ni creïbles i no tenien legitimitat democràtica»

Actualitzada 26/01/2019 a les 17:41

La Unió Europea segueix la mateixa actitud que el govern espanyol de Pedro Sánchez i ha avisat al president de Veneçuela, Nicolás Maduro, que si no convoca eleccions «en els propers dies» es «prendran mesures», inclòs el reconeixement d'un lideratge alternatiu, el que obriria la porta a l'aval d'una presidència interina de Juan Guaidó. En un comunicat, l'Alta Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Federica Mogherini, ha recordat que la UE no va reconèixer les últimes eleccions presidencials del maig al país llatinoamericà, que no considera «ni lliures, ni justes, ni creïbles» i que defensa que «no van tenir legitimitat democràtica». «El país necessita urgentment un govern que representi de debò la voluntat del poble veneçolà», ha afegit la italiana.En aquest sentit, el comunicat de Mogherini reclama la convocatòria «urgent d'eleccions presidencials lliures, transparents i creïbles» d'acord amb els «estàndards internacionals i l'ordre constitucional veneçolà».«Si no hi ha un anunci per a l'organització de noves eleccions amb les garanties necessàries durant els propers dies, la UE prendrà més accions, inclòs el reconeixement del lideratge al país en línia amb l'article 233 de la constitució veneçolana», indica Mogherini.L'article 233 de la constitució bolivariana diu que en cas de «falta absoluta» del «president electe abans de prendre possessió» es convocaran eleccions i mentrestant assumirà el càrrec el president de l'Assemblea Nacional –que en aquest cas seria Guaidó. Amb tot, el mateix article també diu que en el cas d'un president ja amb govern, la transició l'ha d'assumir la vicepresidència.Segons la constitució veneçolana, es considerarà «falta absoluta» de president la seva «renúncia, destitució decretada per sentència del Tribunal Suprem, la seva incapacitat física o mental permanent certificada per una junta mèdica designada pel TS i amb l'aprovació de l'Assemblea Nacional, l'abandonament del càrrec, declarat com a tal per l'Assemblea Nacional, així com la revocació popular del seu mandat».