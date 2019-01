L'autòpsia revela que Julen va caure de peu al pou

Presentava erosions compatibles amb la fricció amb les roques i la terra i el cos presentava politraumatismes, a més, els seus braços estaven cap amunt

L’autòpsia practicada a Julen, el nen de dos anys que va morir després de caure en un pou el passat 13 de gener a Totalán (Málaga) i que no van poder treure, ja sense vida, fins aquesta matinada, revela que el petit va patir politraumatismes i que la caiguda va ser de peu.La inspecció determina que el menor es va precipitar de peu al pou i que els seus braços estaven cap amunt, segons han indicat a EFE fonts properes a la investigació, que també han destacat que el petit presentava erosions compatibles amb la fricció amb les roques i la terra en la seva caiguda.Després de ser tret del túnel a les 1.25 hores d’aquesta matinada, a dos quarts de nou del matí ha començat l’autòpsia que no ha finalitzat fins a primera hora de la tarda. A més, també se l’ha sotmès a un estudi radiològic, segons han indicat a EFE les mateixes fonts, i a continuació ha estat portat a l’Institut de Medicina Legal de Málaga.Tot i que l’autòpsia ja esta feta, encara queden pendents algunes proves que es faran els propers dies després de la recollida de mostres del cos de Julen. El petit serà enterrat demà, diumenge, al cementiri de la barriada de Málaga El Palo. La inhumació del petit està programada per a dos quarts de dues del migdia, i prèviament es farà un acte religiós, una hora abans.El fèretre amb les despulles de Julen ha arribat a les quatre de la tarda al cementiri d’El Palo procedent de l’Institut de Medicina Legal de Málaga, on se li ha practicado l’autòpsia.