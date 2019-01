La policia investiga la seva possible implicació en altres delictes denunciats

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest divendres a Ferrol una parella acusada del robatori en habitatges de persones ingressades a l’hospital entre els mesos de novembre i desembre passats, segons ha informat la Voz de Galicia.Els ara detinguts, han passat a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Ferrol, furtaven a les habitacions dels centres hospitalaris pertinences dels ingressats. Un dels seus objectius eren les claus dels seus domicilis, on posteriorment cometien els robatoris aprofitant que els habitatges es trobaven buits.Segons informa la policia, es van intervenir diversos efectes i se’ls acusa de «quatre furts a la distracció a les habitacions de l’hospital; dos robatoris amb força en habitatge i un delicte de furt en establiment». A més, continuen les gestions per determinar la seva possible implicació en altres delictes.