Demanen 14 anys de presó per intentar matar el seu fill perque no volia començar a treballar

L’acusat va clavar un ganivet a l’abdomen del jove mentre aquest dormia a la seva habitació, a Madrid

Actualitzada 25/01/2019 a les 18:14

Ho explica en la seva edició d'aquest divendres el gratuït '20 minutos': la Fiscalia demana catorze anys de presó per a un home acusat d’intentar de matar el seu fill apunyalant-lo diverses vegades amb un ganivet, al domicili familiar de Madrid, el novembre de 2016, per negar-se a abandonar els seus estudis per dedicar-se a treballar.L’Audiència Provincial de Madrid ha assenyalat per a dimarts vinent el judici de Saliu B. per la suposada comissió d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa amb la circumstància agreujant de parentiu, segons informa la Fiscalia.Segons l’escrit de qualificació del fiscal, els fets es van produir sobre les 12:30 hores del 7 de novembre de 2016 quan l’acusat es va dirigir al dormitori del seu fill amb qui mantenia «desavinences davant de la negativa d’aquest a no deixar els estudis i dedicar-se a la vida laboral com li exigia el progenitor».Ja a l’interior del dormitori, Saliu B. va clavar un ganivet de forma reiterada a la zona de l’abdomen del seu fill «sense que aquest pogués realitzar cap acte defensiu en trobar-se ajagut al llit i en situació de somnolència».El jove es va despertar a conseqüència de l’agressió i va aconseguir atansar-se a la porta del dormitori que el seu pare havia tancat amb clau fins que va caure a terra «en abandonar-lo la força física».Finalment, va ser el seu propi pare que va trucar a la Policia per comunicar-los el que havia succeït, i la intervenció dels serveis sanitaris van evitar la mort del jove, que en aquell moment tenia 18 anys, sempre segons el relat del fiscal. La Fiscalia també demana que es prohibeixi a l’acusat, nascut a Guinea Bissau però que porta residint a Espanya gairebé vint anys, comunicar-se o atansar-se al seu fill a menys de 500 metres del seu domicili o lloc de treball durant quinze anys.