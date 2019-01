Sancionats els vigilants que es van enfrontar als escortes d'Albert Rivera a El Prat

Els empleats no es van identificar davant dels policies, que es van negar que el líder de Ciudadanos se sotmetés a un control d’explosius

Actualitzada 25/01/2019 a les 18:13

Control d'explosius

«Els policies no es van negar als controls»

Els empleats no es van identificar

Els vigilants de seguretat de l’aeroport d’El Prat que van protagonitzar un incident amb els escortes del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han estat sancionats per no identificar-se davant dels policies, als quals, per la seva banda, se’ls ha obert una informació reservada per aclarir els fets.Ambdues decisions han estat comunicades pel Govern en contestar d’una banda a preguntes formulades per tres senadors d’ERC encapçalats pel seu portaveu, Mirella Cortès, i a altres del senador de Compromís Carles Mulet, interessats tots en l’incident ocorregut el 7 d’octubre en un control de seguretat de l’aeroport.Va ser una topada entre els policies de l’escorta de Rivera i els vigilants de l’aeroport que pretenien sotmetre-la a un control aleatori d’explosius per a passatgers, una cosa que segons els empleats de seguretat va ser impedida pels agents policials.L’Executiu explica als senadors d’ERC que «en cap moment» els membres de l’escorta que suposadament van evitar al polític passar pel control d’explosius van actuar sota ordres de Rivera perquè «només reben ordres dels seus superiors».I afegeix que «ja que les persones protegides pels escortes mai són integrants de la Policia Nacional, els agents de cap manera se sotmeten a les ordres de l’escortat».La Prefectura Superior de Policia de Catalunya ha obert una «informació reservada» als agents per aclarir l’ocorregut al filtre de seguretat, encara que la resposta governamental remarca que aquests funcionaris «en cap moment no es van oposar al control aleatori realitzat a la zona restringida de seguretat».També explica que «s’ha recordat» als agents policials l’obligació que tenen de conèixer la normativa sobre seguretat aeroportuària que han de complir tots els passatgers, inclosos els diputats, «havent-los facilitat còpia de la mateixa».Quant al paper dels vigilants que es van enfrontar amb els escortes, el Govern anuncia al senador Mulet que s’ha obert un procediment sancionador per la seva «presumpta actuació irregular» als dos empleats que donaven servei al filtre de seguretat quan va arribar Rivera.Se’ls atribueix un «incompliment del deure d’identificar-se davant dels agents policials», tipificat en la Llei de Seguretat Privada com a falta molt greu.A més, un d’ells pot també ser sancionat per incomplir la seva obligació d’uniformitat, en aquest cas tipificada com falta lleu, per no portar visible la «placa-distintiu».Tant Carles Mulet com els senadors d’ERC havien reclamat explicacions al Govern pel fet que Rivera s’hagués «saltat» un control aleatori de seguretat.Ciudadanos va aclarir en el seu moment que Albert Rivera s’havia limitat a seguir instruccions dels agents de la seua escorta sense que intervingués en la picabaralla entre policies i vigilants.