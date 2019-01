L'ANC dona suport a la vaga general preconvocada a l'inici del judici de l'1-O

L'entitat assegura que coincideix amb els arguments en defensa dels drets laborals que reivindica el sindicat

L'ANC ha decidit donar suport a la vaga general que la Intersindical-CSC ha convocat pels dies que està previst l'inici del judici contra l'1-O, segons ha avançat el digital 'Vilaweb' i han confirmat fonts de l'entitat a l'ACN. L'entitat manté que «comparteix els arguments del sindicat en defensa dels drets laborals dels treballadors». La Intersindical-CSC ha convocat vaga general a Catalunya pels dies en què està previst l'inici del judici per l'1-O al Tribunal Suprem. Concretament el sindicat ha registrat aquest divendres un preavís al departament de Treball per vaga entre els dies 5, 6 i 7 de febrer, quan es compliran set anys de l'aprovació de la reforma laboral del PP que, expliquen, «el govern de Pedro Sánchez es nega a derogar». La vaga es convoca per tots els centres laborals del país, públics i privats, i el sindicat preveu anunciar properament la data concreta.En un comunicat, la Intersindical-CSC ha assegurat que els objectius de la mobilització són «reclamar la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i aturades al Constitucional, la plena igualtat de gènere als centres de treball i l'avenç cap a un model de funció pública de qualitat», entre d'altres.