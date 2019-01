Els bombers han excavat ja 3,15 metres i estan a menys d'un metre de Julen

La duresa del terreny trobat ha obligat fins ara als especialistes a realitzar tres microexplosions controlades

Actualitzada 25/01/2019 a les 18:03

L'excavació de la galeria horitzontal per a arribar al lloc on es creu que està Julen, el nen de 2 anys que va caure el passat 13 de gener en un pou en Totalán (Màlaga), ha progressat fins als 3,15 metres, ha informat la Subdelegació del Govern.Des del migdia, han pres terra en la zona de treball tres helicòpters, el primer d'ells amb material explosiu que havia recollit a Sevilla perquè el dispositiu no es quedés en cap moment sense provisions d'aquest material per a fer microexplosions que ajudin a enfonsar la roca.Un segon i tercer helicòpter han traslladat des de Palma de Mallorca i des de Cantàbria a quatre guàrdies civils de l'Equip de Muntanya, especialistes en espeleologia i microvoladuras(dues de cada lloc), per a reforçar el dispositiu de rescat per si fos necessari fer relleus, han afegit aquestes fonts.La duresa del terreny trobat en la perforació d'aquesta galeria horitzontal ha obligat fins ara als especialistes a realitzar tres microexplosions controlades, l'última d'elles aquest matí.Cadascuna d'aquestes microexplosions suposa un procés de més de dues hores, entre que es perforen els orificis on es col·locaran les càrregues, s'instal·len aquestes, es procedeix a la detonació i s'extreu l'aire contaminat i els gasos que es concentren en el túnel.