Detingut per gravar cames i glutis de dones en un supermercat

L’arrestat, E.P.G, és veí d’una petita localitat propera a Aranda de Duero (Burgos), i se l’acusa d’un presumpte delicte contra la intimitat

Actualitzada 25/01/2019 a les 20:18

Efectius de la Policia Nacional han detingut a Aranda de Duero (Burgos) un home de 49 anys per gravar i fotografiar amb el seu telèfon mòbil imatges de les cames i glutis de dones mentre realitzaven compres en un supermercat de la localitat.En concret, s’ha arrestat a E.P.G, veí d’una petita localitat propera a Aranda, com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat.Durant el mes de desembre, les empleades d’un supermercat d’Aranda de Duero ja havien observat una actitud sospitosa per part de l’ara detingut.Aquest client habitual del supermercat recorria els passadissos on es troben els productes, amb el mòbil de la mà i aturant-se sempre darrere d’alguna clienta que en aquells moments realitzava la compra i que s’ajupia per agafar els productes de les prestatgeries més baixes, moment en què el subjecte aprofitava per gravar-les amb el mòbil.Finalment, una caixera del supermercat va observar el mateix individu que en aquesta ocasió es dedicava a gravar una altra empleada mentre es trobava abaixada escanejant els preus de diferents productes, per la qual cosa va trucar al 091.Fins al lloc es va desplaçar una patrulla que, després de realitzar les comprovacions oportunes i identificar l’home, va procedir a la seua detenció per un delicte contra la intimitat.