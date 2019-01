Carlos Latre fa el salt als EUA amb James Corden i el nou xou de la CBS

El còmic d'origen tarragoní participarà al programa 'The World's Best'

Actualitzada 25/01/2019 a les 20:13

Carlos Latre fa el salt als Estats Units. El famós humorista amb origens tarragonins serà un dels experts que buscarà el millor talent a nivell mundial a 'The World’s Best', el nou xou de la cadena CBS.«És un veritable honor per a mi poder anunciar-vos que entro a formar part del nou programa de la CBS 'The World’s Best' com a expert internacional en imitació per elegir al millor talent del món. Comença l’aventura!», va anunciar el mateix Carlos Latre en el seu compte de Twitter.L’humorista, a més, va penjar una foto en la qual apareix amb el famós presentador James Corden, encarregat de conduir el nou programa que engega el 3 de febrer.Drew Barrymore, RuPaul i Faith Hill seran els jutges d’aquest talent xou que inclourà totes les modalitats. Latre ha pogut participar a 'The World’s Best', on compartirà protagonisme amb 50 experts de tot el món, gràcies a les facilitats que li ha donat Gestmusic per poder compaginar ambdós projectes. De fet, fa un parell de mesos va haver d’absentar-se de 'Tu cara me suena? durant uns dies i va ser substituït per Santiago Segura.