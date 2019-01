Un metge vietnamita salva la vida d'un pacient administrant-li 15 llaunes de cervesa

S'havia intoxicat amb metanol per una beguda casolana i amb la cervesa el fetge va deixar de processar l'alcohol tòxic

Nguyen Van Nhat és un vietnamita de 48 anys que el dia de Nadal va entrar en coma. Va ser traslladat a un hospital de la província de Quang Tri, al centre del Vietnam, i allí les analítiques van confirmar que registrava una forta intoxicació etílica que feia témer molt seriosament per la seva vida.Segons que explica el digitial El Confidencial, els metges van trobar restes de metanol a l’organisme de Van Nhat, una quantitat més de 1.000 vegades superior al màxim recomanat. El metanol és el compost alcohòlic més senzill i, a més, és molt tòxic. Una beguda casolana va ser l'origen de la intoxicació.El fetge no podia processar tot aquest alcohol tòxic, per la qual cosa els metges van decidir administrar al pacient tres llaunes de cervesa per mitjà d’una sonda nasogàstrica.A aquest primer litre de cervesa el van seguir uns altres quatre més al llarg del dia: en total, 15 llaunes de cervesa que van anar administrant per la sonda a raó d’una cada hora.I gràcies a aquesta cervesa Nguyen Van Nhat va salvar la seva vida.Les begudes alcohòliques contenen etanol i algunes també metanol, ja que es genera durant el procés natural de fermentació, encara que en quantitats molt petites. Mentre els fabricants de begudes alcohòliques disposen de tecnologia per eliminar les restes de metanol, les begudes que s’elaboren de forma casolana sí que el contenen i això les converteix en molt perilloses.L’etanol es descompon al cos gràcies a diversos enzims, però amb el metanol succeeix al contrari: un enzim el converteix en un compost molt tòxic anomenat formaldehid, del qual es formen àcid fòrmic i diòxid de carboni. Aquest àcid fòrmic és el responsable de la toxicitat del metanol i pot afectar al sistema nerviós central, provocar ceguesa i, fins i tot, la mort.Per això, Nguyen Van Nhat va entrar en coma, però en administrar-li els metges la cervesa van aconseguir aturar el procés pel qual el formaldehid es transforma en àcid fòrmic.El fetge prioritza la descomposició de l’etanol sobre la del metanol, per la qual cosa aquest va poder eliminar-se del cos gràcies a una diàlisi d’urgència a què van sotmetre el pacient, tal com informa 'Vietnam Net'.