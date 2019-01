S'enfronta a la presó per assetjar amb 4.000 whatsapps i 500 trucades la xicota de la seva exparella

Una veïna de Vigo li va retreure a la seva rival amorosa que «en ser mare si que no pots competir» enfadada perquè el seu exnòvio no va anar al sopar de Cap d'Any

Segons informa el diari La Voz de Galicia, una veïna de Vigo ha estat jutjada aquest dimecres per assetjar la xicota de la seva exparella i pare d’un fill en comú. Segons la Fiscalia, al llarg de gairebé un any va pressionar la seva rival i li va enviar 3.816 missatges per WhatsApp, li va fer 522 trucades des d’un telèfon ocult, li va remetre 72 correus electrònics, 19 trucades des d’un fix i unes altres 16 al mòbil.En els seus missatges, la posava a caldo. La fustigació va anar a més i l’acusada fins i tot es va presentar en el treball de la núvia i va parlar malament d’ella al seu cap, a qui li va revelar qüestions personals. Fins i tot li va arribar a etzibar que ella era millor mare que la rival, la qual tenia una filla: «En ser mare sí que no pots competir».El judici s’ha celebrat al Jutjat Penal número 2 de Vigo. La Fiscalia va demanar, inicialment, dos anys de presó com a presumpta autora d’un delicte de coaccions i va demanar que s’allunyi de l’altra dona durant 3 anys.Segons La Voz de Galicia, l’origen del conflicte sembla estar en què l’acusada i el seu exnòvio tenien un fill en comú i ella li reclamava la pensió d’aliments. Així ho expressa en un missatge enviat a la nova núvia: «A mi m’és igual que s'emboliqui amb tu o amb una altra però si no compleix amb el meu fill el pagareu els dos, que sou els únics culpables».La majoria dels missatges es van enviar entre l’1 d’octubre del 2016 i el 31 d’agost del 2017. La Fiscalia destaca els wasaps que suposadament li va enviar entre la nit de Cap d’Any i Any Nou. Li retreia: «Si ets així com a mare, què seràs com a dona, només t’importa destrossar vides i arrossegar-te darrere d’un paio que es riu de tu».En concret, li retreia que el seu exnòvio no hagués passat el Cap d’Any amb ella i el seu fill en família: «L’una altra vegada no te'l vas emportar però aquesta vegada sí, quan havia d’estar des d’ahir amb el seu fill». Tot anava acompanyat d’insults i atacs a la seva dignitat com a dona.A més dels missatges, la implicada, suposadament, va trucar a la feina de la xicota de la seva exparella a Vigo i va anar a parlar amb el cap per explicar-li qüestions personals de l’assetjada. Això la va perjudicar perquè l’empresa va imposar mesures de control cap a l’empleada.La Fiscalia conclou que l’assetjament tenia com a finalitat coartar la llibertat de la víctima impedint-li el seu normal desenvolupament.