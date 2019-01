La incidència de la grip es dobla en una setmana a Catalunya

Els casos de la malaltia es tripliquen entre els menors de 5 anys i es mantenen estables entre els majors de 64

Actualitzada 24/01/2019 a les 19:28

Activitat als centres sanitaris

Mesures de prevenció

Principals actuacions

L'epidèmia de la grip a Catalunya continua creixent i la taxa d'incidència s'ha més que doblat en una setmana. Segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), en la tercera setmana de gener l'activitat gripal ha pujat fins als 277,66 casos per 100.000 habitants, una xifra que per segona setmana consecutiva supera el llindar epidèmic d'aquesta temporada, establert en 110,7 casos. La setmana passada, la taxa d'incidència es va situar en els 119 casos. Entre els menors de 5 anys, les taxes d'incidència entre el 14 i el 20 de gener s'han triplicat (1.200 casos per 100.000 habitants, mentre que la setmana anterior eren 367,65). En la resta de grups d'edat, la incidència també mostra un augment respecte a la setmana anterior, excepte entre els majors de 64 anys, en què es manté estable.En la tercera setmana de gener, hi ha hagut 47 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals de la xarxa sentinella. Des de l'inici de la temporada, a principis d'octubre, s'han registrat 242 ingressos per grip. El 75,2% dels casos no estaven vacunats.Segons el model predictiu elaborat amb dades corresponents a la tercera setmana de l'any, l'activitat gripal durant la quarta i la cinquena té un nivell epidèmic moderat i evoluciona cap a un nivell alt en algunes regions, en algunes comarques del Tarragonès i de Ponent. Aquestes són algunes de les principals dades del PIDIRAC, elaborat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).Durant la setmana del 14 al 20 de gener, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 72.304 urgències, de les quals 8.049 han requerit ingrés hospitalari (11,13% del total). Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 2,54% i els ingressos hospitalaris han disminuït un 0,68%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any passat, l'activitat urgent ha augmentat un 1,77% i el nombre d'ingressos ha disminuït un 0,88%.Del total de les urgències ateses als hospitals, el 77,33% són pacients adults (55.916), mentre que la resta són infants, concretament 16.382. En relació amb la setmana anterior ha augmentat un 3,75% la proporció de pacients pediàtrics.Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 27.227 visites de nivell de prioritat I, II i III, és a dir, de major gravetat, que representen un 37,66% del total de les urgències, un 0,66% menys que la setmana anterior.Pel que fa als equips d'atenció primària (EAP), durant la setmana del 14 al 20 de gener, han atès un total de 950.576 visites, un 8,86% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 915.687 s'han fet als centres d'atenció primària (CAP) i 34.889 al domicili del pacient.Per grups d'edat, l'11,11% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 49,99% d'adults d'entre 15 i 65 anys i el 38,90% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l'any anterior, els equips d'atenció primària han fet un 9,22% més de visites.Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) durant la setmana del 14 al 20 de gener han atès un total de 23.404 visites, un 3,72% més que la setmana anterior.El 061 Catsalut Respon ha atès 37.525 casos aquesta setmana, dels quals 2.454 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un augment dels casos d'un 4,97% i un augment de les visites domiciliàries del 0,12%.La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és vacunar-se i mantenir unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular. Les persones més grans de 60 anys, les dones embarassades i els malalts crònics i amb factors de risc de totes les edats es consideren grups de risc davant la grip i l’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana que es vacunin en contra d'aquesta malaltia. També ho aconsella als professionals sanitaris perquè estan molt exposats a la infecció i poden ser transmissors del virus.El Departament de Salut remarca la importància d'utilitzar el dispositiu assistencial més adequat per a cada problema. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d'intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària. Per a més informació, es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya que està operatiu les 24 hores dels 365 dies de l'any. També es pot consultar la web de Canal Salut.Per respondre a l'increment d'activitat a causa de la grip, i com ja es va fer l'any passat, el Departament de Salut ha posat en marxa 23 plans d'acció territorials per ajustar millor l'atenció continuada i urgent a les necessitats específiques de cada territori. Les millores previstes s'emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (PLANUC), aprovat el maig del 2017.