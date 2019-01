Els miners entren en el túnel per a excavar una galeria i rescatar a Julen

Les tasques duraran unes 24 hores

Actualitzada 24/01/2019 a les 18:54

La Brigada de Salvament Miner desplaçada des d'Astúries ha accedit poc abans de les 18.00 hores al túnel vertical perforat per a excavar una galeria i rescatar a Julen, el nen de 2 anys que va caure a un pou en Totalán (Màlaga) el passat 13 de gener.Fonts de la Subdelegació del Govern han informat que els miners havien accedit a les 17.49 hores, i, segons les previsions, el temps requerit és d'unes 24 hores, encara que dependrà del tipus de material amb el qual es trobin.Els miners excavaran de forma manual una galeria horitzontal de quatre metres de longitud per a connectar el túnel a una profunditat de 72 metres amb el pou on es creu que va caure el menor.Els integrants de la brigada, que baixaran pel túnel vertical de dos en dos, romandran fent els treballs durant uns 30 o 35 minuts, després del que seran rellevats per dos companys i així successivament per a aconseguir l'objectiu desitjat.La baixada dels miners es realitza a l'interior d'una càpsula construïda expressament per al rescat i que està dotada d'un rodament per a evitar friccions amb la superfície del tub.La galeria tindrà una certa inclinació per a facilitar la sortida del material excavat aprofitant la gravetat i conforme vagin avançant hauran d'apuntalar les parets i el sostre.Un total de vint-i-sis efectius, dels quals vuit són de la Brigada de Salvament Miner, deu guàrdies civils -vuit especialistes de muntanya i dues d'activitats subaqüàtiques- i vuit bombers del Consorci Provincial, participen en l'operació.