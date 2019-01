Aquests són els 20 números pin més habituals a les targetes de crèdit

Solem utilitzar combinacions numèriques que ens són fàcils de recorda

Actualitzada 24/01/2019 a les 18:40

En la majoria dels casos, les contrasenyes i números pin que utilitzem són combinacions numèriques que ens són fàcils de recordar, ja sigui una data important o un número repetit.Uns investigadors de la Universitat de Newcastle (Regne Unit) han esbrinat un mètode per piratejar targetes de crèdit, incloent dates i codis de seguretat, en tan sols sis segons i mitjançant la consulta en llocs de comerç electrònic, segons ha explicat El Confidencial.El científic Nick Berry ha investigat els trets més comuns dels números pin publicats. Ha comprovat quines de les 10.000 combinacions des de 0000 fins a 9999 són els més i menys predictibles. Aquest és el llistat dels 20 més comuns:1) 1234 11) 99992) 1111 12) 33333) 0000 13) 55554) 1212 14) 66665) 7777 15) 11226) 1004 16) 13137) 2000 17) 88888) 4444 18) 43219) 2222 19) 200110) 6969 20) 1010Gairebé l'11% dels 3.4 milions de números de pin analitzats corresponien a la sèrie 1234, seguits de 1111 (6%) i 0000 (2%). Però la dada més interessant és que el 26.83% de totes les contrasenyes es podien endevinar, tractant-se només de 20 combinacions de números de quatre dígits.Si el vostre número pin és alguna d'aquestes 20 combinacions, et recomanem que el canviïs com més aviat millor.