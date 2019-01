Una foto a Facebook permet la detenció de l'autor de 50 robatoris a Benidorm

La Guàrdia Civil identifica i captura al sospitós amb l’ajuda d’una imatge feta per un veí

Actualitzada 22/01/2019 a les 20:13

La Guàrdia Civil d’Altea, al País Valencià, ha detingut a Benidorm un ciutadà algerià de 46 anys com a presumpte autor de mig centenar de delictes de robatori amb força, desobediència i dos delictes contra la seguretat del trànsit.La col·laboració ciutadana ha estat fonamental per agafar aquest presumpte lladre. Una foto del sospitós pujada a Facebook per un veí va permetre a la Guàrdia Civil seguir-li la pista fins aconseguir la seva identificació i captura.Segons la Comandància d’Alacant, la Guàrdia Civil d’Altea estava investigant diverses denúncies per robatoris en habitatges quan va saber que un veí va publicar en xarxes socials la foto d’un home recolzat al mur d’un xalet, com si estigués esperant algú. Aquest veí assenyalava al costat de la foto que el sospitós havia entrat en una casa i va sortir fugint en veure que eren dins els inquilins.Els investigadors ja estaven llavors estrenyent el cercle al sospitós perquè en un dels robatoris es va emportar un cotxe i va ser perseguit per patrulles de la Policia Local d’Altea, Benidorm i l’Alfàs del Pi. Al final va poder fugir a peu després de tenir un accident.Amb la foto pujada a Facebook la Guàrdia Civil li va posar nom i cognoms al presumpte lladre i va començar a analitzar centenars d’hores d’enregistraments de càmeres de seguretat instal·lades en zones on creien que hi podria haver passat el sospitós.La Guàrdia Civil va acabar localitzant-lo a Benidorm i va establir un ampli dispositiu per evitar la seva fugida. Després del seu arrest va ser posat a disposició del jutjat d’Instrucció número 3 de Benidorm, que va decretar el seu ingrés a la presó.Els investigadors han pogut recuperar al vehicle robat, així com moltes joies sostretes en els assalts a habitatges.