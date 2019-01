En el tercer via de vaga per les VTC a Madrid

Actualitzada 23/01/2019 a les 17:15

El Cos Nacional de Policia informa de la detenció d’una persona per resistència a l’autoritat i desobediència en la protesta dels taxistes a la M-40 i les portes de Fitur, la fira internacional de turisme que ha obert portes amb presència del rei Felip VI. Els agents antidisturbis han carregat per obrir els accessos a la fira durant un matí en què els taxistes també han tallat en dues ocasions la M-40 que circumval·la la capital espanyola en el marc del tercer dia de vaga contra les llicències dels VTC. El Samur també informa de 13 ferits, tots lleus malgrat que cinc (tres policies i dos taxistes) han estat traslladats a hospitals per a una valoració més exhaustiva.