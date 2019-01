Tots els camins porten a 'Roma', amb permís de 'La favorita'

S'han donat a conéixer les nominacions als Òscar de Hollywood d'aquest any

22/01/2019 a les 18:51

'Roma', d’Alfonso Cuarón, ha fet avui història en convertir-se a la primera obra en espanyol que aconsegueix la nominació com a millor pel·lícula en els Òscar, i va sumar un total de deu candidatures, les mateixes que 'La favorita', de Yorgos Lanthimos, les rivals a batre a la gala del 24 de febrer.L’estatueta a millor pel·lícula la disputaran 'Infiltrado en el KkKlan', 'Black Panther' -la primera cinta de superherois que aconsegueix aquest reconeixement-, 'Bohemian Rhapsody', 'La favorita', 'Green Book', 'El vicio del poder', 'Roma' i 'Ha nacido una estrella'.Les candidatures de 'Roma' són a millor pel·lícula (Cuarón figura com productor), millor director (Cuarón), millor actriu (Yalitza Aparicio), millor actriu de repartiment (Marina de Tavira), millor pel·lícula de parla no anglesa, millor fotografia (Cuarón), millor guió (Cuarón), millor disseny de producció, millor edició de so i millor mescla de so.És la desena pel·lícula de parla no anglesa que obté la nominació en la categoria reina. Les anteriors van ser 'La gran ilusión', 'Z', 'Los emigrantes', 'Gritos y susurros', 'El cartero (y Pablo Neruda) 'La vida es bella'; 'Tigre y dragón', 'Cartas desde Iwo Jima' i 'Amor'.Cuarón, en la seva segona nominació com a millor director (ja va resultar guanyador amb 'Gravity'), es veurà les cares amb Spike Lee ('Infiltrado en el KkKlan'), Pawel Pawlikowski ('Cold War'), Yorgos Lanthimos ('La favorita') i Adam McKay ('El vicio del poder').'Roma', després del seu imponent registre d’avui, té gran part de les paperetes per triomfar com a millor pel·lícula de parla no anglesa, un espai on bregarà amb 'Cafarnáum' (Líban), 'Cold War' (Polònia), 'Obra sin autor' (Alemanya) i 'Un asunto de familia' (Japó).El triomf de 'Roma' també passa per ser la primera obra de Netflix que s’emporta la nominació com a millor pel·lícula. Un altre títol de la companyia, 'La balada de Buster Scruggs', dels germans Joel i Ethan Coen, es va fer amb tres candidatures més.Per la seva part, la debutant mexicana Yalitza Aparicio lluitarà per l’Òscar a la millor actriu al costat de Glenn Close ('La bona esposa'), Olivia Colman ('La favorita'), Melissa McCarthy ('¿Podrás perdonarme algún día?') i Lady Gaga ('Ha naciona una estrella'), nominada a més a la millor cançó per 'Shallow'.Un apartat en el que la cantant es veurà les cares amb 'All the Stars', tema central de 'Black Panther' i èxit d’aquest any de Kendrick Lamar.Una altra mexicana, Marina de Tavira es mesurarà en el camp de millor actriu de repartiment per 'Roma' amb Amy Adams ('El vicio del poder') Regina King ('El blues de Beale Street'), Emma Stone i Rachel Weisz, ambdues per 'La favorita'.Precisament 'La favorita', l’altra gran aspirant, es postula en els camps de millor pel·lícula, millor director (Lanthimos), millor actriu (Olivia Colman), millor actriu de repartiment (Emma Stone i Rachel Weisz), millor fotografia, millor vestuari, millor muntatge, millor disseny de producció i millor guió.Altres títols amb grans possibilitats són 'Ha nacido una estrella' i 'El vicio del poder', amb vuit candidatures cada una, en tant que 'Black Panther' va culminar la seva jornada històrica amb un total de set nominacions, la majoria de caràcter tècnic.'Infiltrado en el KkKlan', de Spike Lee, es va emportar sis nominacions, i tant 'Bohemian Rhapsody' com 'Green Book' van firmar cinc candidatures cada una. A més, 'First Man' i 'El regreso de Mary Poppins' en van obtenir quatre.L’accent espanyol tindrà protagonisme també en el camp de millor actor gràcies a la presència de Viggo Mortensen ('Green Book'), que competirà amb Christian Bale ('El vicio del poder'), Rami Malek ('Bohemian Rhapsody'), Bradley Cooper ('Ha nacido una estrella') i Willem Dafoe ('Van Gogh, a las puertas de la eternidad').És la tercera nominació per a Mortensen després de les de 'Promesas del este' i 'Capitan Fantástico'.Com a millor actor de repartiment, el duel queda establert entre Mahershala Ali ('Green Book'), Adam Driver ('Infiltrado en el KkKlans'), Sam Elliott ('Ha nacido una estrella'), Richard E. Grant ('¿Podrás perdonarme algún día?') i Sam Rockwell ('El vicio del poder').Mentre que en l’apartat d’animació hi haurà un interessant due entre 'Increíbles 2', 'Isla de Perros', 'Mirai' 'Ralph trenca Internet' i 'Spider-Man: Un nou univers',I Espanya no se’n va de buit gràcies a la irrupció de 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, en la categoria de millor curtmetratge.Allà competirà amb 'Detainment', 'Fauve', 'Marguerite' i 'Skin'.