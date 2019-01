'Tito' Álvarez dimiteix com a portaveu del comitè de vaga dels taxistes en plena assemblea

Els conductors rebutgen el format d'una votació amb tres respostes i aposten per un 'sí' o 'no' a desconvocar les mobilitzacions

Actualitzada 23/01/2019 a les 13:21

El portaveu d'Elite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, dimiteix com a líder del comitè de vaga dels taxistes. Així ho ha anunciat en plena assemblea a la Plaça Catalunya, després de les protestes i el desacord entre els conductors sobre el format de la votació per acceptar o rebutjar el decret del Govern sobre la regulació de VTC i taxis. En un ambient molt tens i amb forts crits per seguir amb les protestes, un grup de taxistes ha reclamat que es pugui votar a mà alçada, entre dues opcions de 'sí' o 'no' i no amb urnes, com havia previst Álvarez. «Surto del mig, ho sento, dimiteixo», ha acabat dient Tito Álvarez. Finalment, han acordat votar a favor o en contra de desconvocar la vaga, i amb urnes.Segons ha explicat 'Tito' Álvarez després, ell seguirà com a portaveu d'Elite Taxi, la seva associació, però fora del comitè de vaga. «La meva salut és el primer», ha insistit.