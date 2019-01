Podem no presentarà candidatura a l'alcaldia de Madrid ni s'integrarà a la de Carmena

La decisió ha estat presa després de la crisi per la marxa d'Errejón

Podem ha decidit no presentar candidatura a l’alcaldia de Madrid segons han confirmat fonts de la direcció de la formació de Pablo Iglesias, i tampoc integrar-se a la llista de l’alcaldessa Manuela Carmena, que hi concorre amb la plataforma Mas Madrid. La formació de Pablo Iglesias esquiva d’aquesta manera el xoc frontal amb Carmena després de la crisi provocada per l’anunci d’Íñigo Errejón de concórrer amb el paraigües de la plataforma de Carmena a les eleccions a la Comunitat. En canvi, Podem sí que té intenció de presentar candidatura a la Comunitat de Madrid i disputarà l’espai a Errejón, que aquesta setmana va dimitir per pressions de la direcció de Podem.Podem concreta d’aquesta manera el que Pablo Iglesias ja va anunciar fa sis dies, quan en plena crisi per la decisió d’Errejón va assegurar que no presentaria una llista pròpia a l’Ajuntgament. La novetat és que tampoc s’integrarà a la de Carmena, de manera que s’allunya de la plataforma de l’alcaldessa en vista a les eleccions autonòmiques i municipals del mes de maig.En declaracions a RNE, Irene Montero ha llançat crítiques a Carmena, a qui ha retret que hagi decidit «caminar sola» amb la seva plataforma. Dona per finalitzades d’aquesta manera les negociacions entre les seves formacions per confeccionar una llista conjunta, trencades des de l’anunci d’Errejón. Montero ha afirmat que la seva formació actua per «responsabilitat» per «permetre que Carmena intenti revalidar» el mandat i que «no torni el PP».