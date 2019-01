Mor congelada Gigi Wu, la muntanyenca que va escalar 3.952 metres en biquini

L’escaladora taiwanesa, cèlebre per escalar en roba de bany, va acabar morint de fred a la muntanya més alta de Taiwan

Actualitzada 22/01/2019 a les 18:37

L’escaladora taixanesa Gigi Wu, de 36 anys, ha mort congelada a la muntanya més alta de Taiwan, de 3.952 metres i ubicada en el Parc Nacional Yu Shan. El principal motiu de la defunció és que l’alpinista havia ascendit sola, sense cap tipus d’equip i en biquini.Gigi Wu era cèlebre en xarxes socials precisament per aquesta particular manera de cridar l’atenció en la seua activitat d’escalada. Abillada amb vestit de bany, havia intentat conquerir alguns dels cims més importants de Taiwan. Però, en aquesta ocasió, tot va sortir malament.Wu va trucar a una amiga per posar-la en coneixement que estava atrapada a un coll de la muntanya després de caure d’una altura considerable després de, segons relaten, tractar de fer-se un selfie al cim.Van passar gairebé 30 hores fins que els equips de rescat van aconseguir donar amb ella, però ja no van poder fer res per la seva vida.