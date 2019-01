Detingut per fabricar artefactes explosius casolans per intimidar els seus familiars a Gijón

Es descarta que pugui pertànyer a un grup criminal o terrorista

Actualitzada 22/01/2019 a les 19:50

Localitzat i detingut a Sant Sebastià

Agents de la Policia Nacional han detingut unhombre de 47 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre públic per col·locar artefactes explosius casolans i proferir amenaces contra els seus familiars en nom de grups terroristes. Els investigadors descarten que pertanyi a cap grup criminal o terrorista o que tingui vinculacions amb alguna facció d’aquesta índole.Durant l’any 2018 els agents havien desplegat dos amplis dispositius de seguretat en rebre avisos sobre la col·locació d’artefactes explosius al barri de la Guia, a Gijón. Els fets van succeir el mes d’abril i el mes de juny i en ambdós casos, un home afirmava ser l’autor de la col·locació de dispositius detonadors en un habitatge del carrer Profesor Pérez Pimentel i reivindicava els fets en nom d’una organització terrorista.En cap d’aquestes ocasions els artefactes no van causar danys rellevants ni cap perjudici personal a veïns o transeünts. Els artefactes recollits eren de fabricació casolana, elaborats amb aerosols i pastilles d’encesa, molt bàsics i d’escassa potència detonadora. De l’anàlisi dels mateixos i de l’estudi dels arxius de veu en els quals van quedar registrats els seus avisos amenaçadors, els investigadors van aconseguir identificar l’autor i esbrinar que es tractava d’una persona que tenia relacions familiars amb les persones a qui anaven dirigides les amenaces. Aquesta persona, que tenia diagnosticada una malaltia de tipus psiquiàtric, no residia a Astúries des de feia anys però viatjava esporàdicament a Gijón per dur a terme aquestes accions, que ocasionaven un ampli desplegament de les forces de seguretat a la zona amb la consegüent alarma social provocada a la ciutat.Els treballs policials realitzats pels investigadors de la Brigada d’Informació de la Comissaria de Gijón van permetre esbrinar que estava residint a la ciutat de Sant Sebastià pel que es va sol·licitar el suport operatiu d’agents d’aquesta Comissaria que van procedir a la seva detenció divendres passat. Els investigadors descarten que pertanyi a cap grup criminal o terrorista o que tingui vinculacions amb alguna facció d’aquesta índole.L’arrestat de 47 anys d’edat tenia vigent una ordre de detenció per un delicte de desordres públics decretada per un Jutjat Penal i un esbrinament de domicili i parador pel mateix delicte, emesa per un Jutjat d’Instrucció de Gijón.