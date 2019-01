Detenen als EUA un home de 36 anys que hauria deixat embarassada una dona en estat vegetatiu

El succés ha passat en el centre Hisenda HealthCare a Phoenix i també ha estat arrestada una infermera que es cuidava de la pacient

Un home de 36 anys ha estat arrestat per, presumptament, haver deixat embarassada una dona en un hospital de Phoenix (EUA) que estava en estat vegetatiu i que hauria donat a llum el mes passat en aquest centre mèdic, segons que va informar el cap de la Policia de Phoenix, Jeri Williams.Segons publica la CNN, Nathan Sutherland, una infermera que cuidava la dona a l’hospital d’Hisenda HealthCare, també ha estat arrestada i està acusada de càrrecs preliminars d’agressió sexual i abús d’adults vulnerables.Un dels cuidadors de la dona va afirmar que el seu personal mèdic no sabia que «estigués embarassada» i que es van assabentar que alguna cosa anava malament quan la pacient, que es va posar de part el passat 29 de desembre, va començar a emetre gemecs.Els agents estan duent a terme una investigació d’agressió sexual i estaven reunint l’ADN dels homes que treballen en aquestes instal·lacions per garantir la salut i seguretat dels pacients, quan la dona es va posar de part. La dona, de 29 anys, porta a Hisenda HealthCare des de 1992 i pertany a la tribu Apatxe de San Carlos.El naixement del nadó va provocar que l’hospital entregués a la Policia tots els registres del tractament de la dona, i va haver de contractar un gerent extern per supervisar algunes de les seves instal·lacions. Per la seva part, el sergent de la Policia de Phoenix, Tommy Thompson, va dir que el nadó va nàixer sa i estava «bastant bé».