WhatsApp limita a cinc el reenviament de missatges

El servei de missatgeria intenta combatre d'aquesta manera les notícies falses, la «desinformació i els rumors»

Actualitzada 21/01/2019 a les 18:38

El servei de missatgeria WhatsApp, propietat de Facebook Inc, limitarà a cinc el nombre de vegades que un usuari pot reenviar un missatge, en un intent per combatre la «desinformació i els rumors», segons que han afirmat executius de la firma aquest dilluns.«Estem imposant un límit de cinc missatges a tot el món a partir d’avui», segons ha explicat Victoria Grand, vicepresidenta de política i comunicacions de WhatsApp, durant un acte a la capital d’Indonèsia, Jakarta.Fins ara, un usuari de WhatsApp podia reenviar un missatge a 20 individus o grups. El nou límit amplia globalment una mesura que WhatsApp va posar en marxa a l’Índia el juliol passat, després de la propagació de rumors a les xarxes socials que van provocar assassinats i intents de linxaments.WhatsApp, que té uns 1.500 milions d’usuaris arreu del món, porta temps intentant trobar maneres de frenar la mala utilització de la seva aplicació, davant de la preocupació per la viralización de notícies falses, fotografies manipulades, vídeos sense context i enganys per àudio, sense cap manera de poder investigar el seu origen o el seu abast total.L’encriptació de principi a final que té l’aplicació permet que grups de centenars d’usuaris intercanviïn textos, fotos i vídeos fora de l’abast de verificadors de dades independents o de la plataforma mateixa.A partir d'aquest dilluns, WhatsApp llançarà una actualització que activarà el nou límit de reenviaments, segons afirmava Carl Woog, cap de comunicacions de WhatsApp, a Reuters.Els usuaris d’Android rebran l’actualització primer, seguits dels usuaris del iOS d’Apple.