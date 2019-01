Saqueja la capella de l'hospital de Vigo mentre la seva esposa estava donant a llum

La Policia Nacional recupera el sagrari sostret a l'Álvaro Cunqueiro, valorat en més de mil euros

Actualitzada 21/01/2019 a les 19:07

Segons que informa La Voz de Galicia, la Policia Nacional ha detingut el sospitós de robar el sagrari de la capella de l'Hospital Álvaro Cunqueiro.Es tractava del marit d’una pacient que, en aquell moment, anava a donar a llum al centre hospitalari. L’home i un altre còmplice, en comptes d’esperar en l’àrea de maternitat, es van dedicar a rondar per les habitacions, en les quals entraven i sortien, fins que van accedir a la capella, que estan obertes a tota hora, i es van emportar el sagrari, valorat en més de 1.000 euros.Els implicats són dos veïns, un del municipi de Poio, de 19 anys, i un altre de 20, de Redondela. Els atribueixen un robatori amb força.La sostracció va ser el 9 de desembre del 2018. El personal va detectar per les càmeres de vigilància en circuit tancat que ambdós individus entraven i sortien de les habitacions. Els agents els van parar i, en escorcollar-los, els van trobar 400 euros en efectiu i diverses targetes prepagament de televisió. Més tard, el rector va denunciar que aquella mateixa nit els havien robat el sagrari de metall, amb un copó i una teca. Les sagrades formes van aparèixer escampades en un descampat proper.Ja que ja tenien uns sospitosos, els van buscar per la ciutat i els van detenir. Un tenia 34 arrestos anteriors malgrat la seva joventut.