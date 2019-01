Com podem saber si el tenim el mòbil piratejat?

L’Associació d’Internautes ha compartit tres codis que t’ajudaran a comprovar-ho

Codis de comprovació

Si de sobte el teu mòbil s’escalfa més de l’habitual, s’alenteix o comencen a arribar missatges de serveis a què no t’has subscrit, especialment després d’haver instal·lat una aplicació, és probable que el teu dispositiu hagi estat 'hackejat'.«Si has instal·lat una app recentment i, des d’aleshores, el teu mòbil no es comporta com a fins el moment, és segur que aquesta 'app' està infectada», és el que s'adverteix des de l’Associació d’Internautes en un comunicat.El 'codi maliciós’, en general, s’executa en segon pla i de forma constant. Això fa, com expliquen des de l’associació, que el processador funcioni a màxima velocitat i es generi un sobreescalfament. A més, el rendiment del mòbil es redueix i la bateria es consumeix abans de l’habitual. Aquests indicadors serveixen per alertar que alguna cosa no va bé al dispositiu, sobretot si amb l’ús habitual de l’'smartphone' això no passa.Altres indicadors de 'codi maliciós’ passen per la recepció de missatges sospitosos de serveis que no coneixes, en tant que molts d’aquests programes maliciosos agafen el número de telèfon del mòbil i el subscriuen sense permís a serveis 'prèmium’. És possible que estigui acompanyat d’«una factura voluminosa a final de mes», com avisen des de l’associació.Una altra possibilitat és que els teus contactes estiguin rebent missatges estranys des del teu 'smartphone' sense que ho sàpigues, o que en xarxes socials s’hagin publicat continguts que tu no has compartit.També pot passar que apareguin anuncis i continguts desplegables (pop-ups), en el cas del qual, l’'smartphone' s’hauria infectat amb un 'adware', un anunci maliciós. O que apareguin aplicacions a l’escriptori que no has instal·lat.Si l’estrany comportament ha començat a passar després de la instal·lació d’una aplicació, el més recomanable és eliminar-la com més aviat millor. Però de vegades, no és fàcil trobar l’origen. Per això, des d’Associació d’Internautes, han compartit tres codis que permeten saber si han piratejat el teu mòbil.El primer es tracta d’un codi universal: ##002# . Amb ell, és possible desactivar tota la desviació de trucades. És a dir, es desactivaran de forma instantània les redireccionis del telèfon mòbil.Per això mateix, si creus que les teues trucades poden estar sent redirigides cap a altres receptors que no són els veritables, marca el codi al telèfon i en qüestió de segons podràs comprovar-ho.Un altre codi bastant interessant és el següent: *#62# . Si en alguna ocasió els nostres amics o familiars ens comenten que el nostre número és fora de servei o simplement no respon, ho hauríem de comprovar amb aquest codi.En marcar-lo, aquest ens indicarà on s’estan redirigint totes aquestes trucades, missatges i dades. Haurà que comprovar que el número al qual s’està redirigint tot és de la nostra pròpia companyia, de no ser així, el més recomanable és actuar immediatament, recorrent a la companyia telefònica.Un tercer codi és *#21#, molt similar a l’anterior, ja que també indicarà si les nostres trucades, missatges, dades, fins i tot el fax estan sent interceptats o desviat cap a un altre número, però té una diferència important: aquest codi mostra una petita pantalla on s’indica mitjançant text si realment algun servei està sent desviat.