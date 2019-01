'Pasapalabra' donarà el premi de 1.542.000 euros aquest dimarts

L'asturià Fran González s'emportarà la tercera quantia més alta del programa

Actualitzada 21/01/2019 a les 17:19

El concursant del programa Pasapalabra, Fran González, s'emportarà aquest dimarts el premi acumulat més alt de la història del programa, 1.542.000 euros. Després de 168 programes, l'asturià aconseguirà el tercer premi més alt que ha donat el concurs presentat per Christian Gálvez.González ha estat a prop de guanyar el premi a la prova del 'Rosco' en 15 ocasions, on ha encertat 24 de les 25 preguntes. Segons ha desvetllat el programa, el jove de 29 anys aconseguirà el premi després de respondre 'Renard' a la pregunta 'Cognom de l'enginyer francès que, al costat d'Arthur C. Krebs, va construir el dirigible militar La France al 1884'.En aquesta ocasió, com en les dues edicions prèvies a la seva victòria, el participant comptarà amb l'ajuda de Boris Izaguirre i Pilar Cernuda i s'imposarà al seu contrincant, José Manuel Seseña, recolzat per Nina i Agustín Jiménez.González, llicenciat en Biologia, ha confessat que li agradaria invertir els diners aconseguits a «pagar els estudis dels seus dos nebots, omplir la seva casa de llibres i muntar una llibreria», encara que el seu gran somni seria «fundar un laboratori biològic per a tractar de desenvolupar fàrmacs contra malalties com el càncer, la malària o el dengue, així com donar oportunitats a joves que volen estudiar», segons ha informat Telecinco en un comunicat.Prova d'això, també ha confessat que donarà part dels diners a «organitzacions benèfiques que lluitin contra alguna malaltia» i ajudarà als seus pares.Aquest dimecres 23 de gener, el guanyador tornarà al plató del programa de Telecinco per a participar en la Acadèmia de Pasapalabra, una competició de diverses rondes eliminatòries en la qual els millors concursants del concurs com David Leo, Jero Hernández o Paz Herrera podran emportar-se un premi de fins a 100.000 euros.Igual que la Real Acadèmia de la Llengua, que atorga butaques nomenades amb lletres majúscules i minúscules als seus acadèmics, aquest format especial assignarà les lletres del rosco als 16 millors concursants del programa.Així, a l'inici d'aquesta prova en cada edició es lliurarà una lletra a cadascun dels contrincants del dia, «aquella amb la qual estigui més involucrat per ser la inicial del seu nom o la de la paraula amb la qual va guanyar el premi en el seu moment», indica el comunicat.