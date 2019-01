El català interpretarà el 18 de maig a Tel Aviv un tema composat per La Pegatina

Actualitzada 21/01/2019 a les 10:24

Espanya ja ha escollit el seu representant per anar a Eurovisió aquest 2019. Es tracta de Miki Núñez, qui interpretarà en el festival la cançó La venda. D'aquesta manera, el jove concursant de Terrassa d'Operación Triunfo 2018 serà l'encarregat d'intentar deixar Espanya en una bona posició en la classificació amb un tema composat per La Pegatina.La tria de la cançó que sonarà en representació d'Espanya a Tel Aviv el proper 18 de maig es va fer la nit d'ahir diumenge amb una gala especial a RTVE. El ritme i l'alegria de la cançó interpretada per en Miki, que va fer saltar i ballar a tot el públic, va batre amb un 34% als altres nou temes candidats a representar l'Estat al festival, els quals es van encarregar de cantar altres concursants del talent show. Per darrere de Miki amb La Venda van quedar Maria amb Muérdeme -que apuntava a ser la cançó escollida- i el duo del mateix Miki amb Natàlia amb el tema Nadie se salva.A continuació podeu veure l'actuació de Miki un cop ja proclamat guanyador per a representar Espanya a Eurovisió.