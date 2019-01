Els conductors de VTC ocupen quatre carrils de la Diagonal

Es mantenen oberts al trànsit alguns carrils

21/01/2019

Els conductors de VTC ocupen quatre carrils de l'avinguda Diagonal entre la plaça Francesc Macià i la plaça Pius XII. De moment mantenen oberts alguns carrils al trànsit per facilitar la mobilitat. Protesten contra les agressions que han patit i també contra les limitacions que vol posar el Govern als vehicles amb conductor. Les aplicacions funcionen però informen que no tenen vehicles disponibles. Els conductors concentrats a la Diagonal asseguren que és una aturada indefinida, com a mínim fins a conèixer el resultat de la reunió del Govern amb la patronal de VTC. Per la seva part, els taxistes continuen tallant la Gran Via des de divendres.La concentració de vehicles VTC va començar diumenge a la nit amb l'ocupació de dos carrils de la Diagonal. Aquest matí ja són quatre els carrils ocupats. Són els mateixos conductors que s'han organitzat perquè temen perdre el seu lloc de treball.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es reuneix aquest dilluns amb agents econòmics i del sector del transport per assegurar la mobilitat mentre duri la vaga indefinida de taxistes.