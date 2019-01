Rescaten vint-i-un gossos maltractats en una finca

Uns deu gossos pateixen «sarna severa» i alguns estaven en «molt mal estat de nutrició»

Actualitzada 18/01/2019 a les 18:41

Un total de vint-i-un gossos que es trobaven en situació de maltractament en una finca del municipi malagueny de Comares han estat rescatats pel Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil.Després de la denúncia i intervenció de l'Institut Armat, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, a través del seu servei de recollida d'animals abandonats, s'ha fet càrrec dels cans, segons ha informat avui l'ens supramunicipal en un comunicat.José Antonio Villodres, gerent de l'empresa que proporciona el servei de Parque Zoológico a la Mancomunidad, ha explicat que dels vint-i-un animals només dos tenien microxip i els habitacles en els quals es trobaven presentaven «poca salubritat». Ha detallat que, en el cas dels cadells, tenien entre dos i cinc mesos, que uns deu gossos pateixen «sarna severa» i que alguns estaven en «molt mal estat de nutrició».Els cans seran atesos al Parque Zoosanitario, on rebran tractament sanitari i seran intervinguts seguint l'aplicació de la normativa municipal. Villodres ha informat que fins que se'ls doni l'alta per a la seva adopció «tots passaran el reconeixement veterinari i seran tractats pel facultatiu del zoosanitari».El president de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Gregorio Campos, ha condemnat la situació de maltractament animal descoberta en aquesta finca de Comares i ha agraït als agents del Seprona la seva intervenció.«És lamentable que es produeixin situacions com aquestes i que hi hagi persones capaces de provocar dolor a aquests animals tan fidels i servils», ha denunciat Campos, qui ha aprofitat per exigir responsabilitat als caçadors «perquè ni abandonin ni desnonin a aquests gossos tan dòcils».