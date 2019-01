L'eclipsi lunar que no es tornarà a veure fins el 2022

La lluna de sang es veurà aquesta matinada de diumenge a dilluns

20/01/2019 a les 16:16

La matinada d’avui, de diumenge a dilluns, la Terra viurà un dels moments més esperats pels astrònoms, un eclipsi total de lluna, conegut com a Lluna de Sang i que no es repetirà fins el 2021 però no serà visible a Espanya, on se'n podrà veure una el 2022. Aquest fenomen es produeix quan el planeta se situa exactament entre el Sol i la Lluna.L’eclipsi serà visible entre les 4.34 hores i les 7.51 hores de la matinada de diumenge a dilluns, quan la Lluna estarà oculta per l’ombra de la Terra. Però l’eclipsi total tindrà lloc al voltant de les 5.40 hores de la matinada, i durant una hora, segons ha informat la NASA.Aquest eclipsi farà que la Lluna no sigui invisible totalment, sinó que es converteixi en una Lluna vermella, això és a causa dels raigs del Sol que no arriben a la Lluna directament, sinó que una part d’ells es filtraran a través de l’atmosfera terrestre. Aquest eclipsi coincideix amb la primera superlluna del 2019. La Lluna arribarà al seu punt més proper a la Terra, a una distància de 357.344 quilòmetres.