Excavada més de la meitat del túnel paral·lel al pou on es busca a Julen

El nen està atrapat des del passat diumenge

Actualitzada 20/01/2019 a les 12:47

Els treballs de perforació han aconseguit excavar més de la meitat del túnel de 60 metres de profunditat paral·lel al pou on va caure Julen, a través del qual l’operatiu de rescat introduirà una càpsula metàl·lica que permeti construir una galeria horitzontal per apropar-se al lloc on està el petit.Fonts de l’operatiu han indicat que a les 7 del matí s’havien excavat 33 dels 60 metres el túnel, la perforació del qual s’ha vist endarrerida durant la nit per la presència d’una roca de pissarra que es trobava als 18 metres d’excavació. A més, el dispositiu ha cimentat la zona del desmuntatge per a evitar despreniments mentre continua la perforació.La grua que baixarà la càpsula per al rescat de Julen, que es troba atrapat des del passat diumenge en un pou estret i profund a Totalán (Málaga), ja ha arribat al municipi. Compta amb una longitud aproximada de vuit metres i serà la màquina que baixarà la càpsula metàl·lica de rescat pel túnel vertical.