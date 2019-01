Condemnen a una clínica per no tractar a temps una grip que va acabar amb la mort d'una embarassada

La dona va acudir vuit vegades a les urgències o consultes de la clínica

Actualitzada 18/01/2019 a les 20:01

El Jutjat d'Instrucció número 14 de Las Palmas de Gran Canaria ha condemnat a una clínica privada de la ciutat, Santa Catalina, a indemnitzar amb 332.533 euros a la família d'una dona embarassada que va morir per complicacions derivades d'una grip A que no se li va tractar a temps.La sentència considera provat que la morta, beneficiària de l'assegurança de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (Muface), va acudir vuit vegades a les urgències o consultes de la clínica entre el 21 i el 29 de març de 2016 amb símptomes propis d'una grip, que a poc a poc es van anar agreujant.De forma repetida, els metges la van enviar de tornada a casa, sense prendre cap mesura per a prevenir que aquesta grip derivés en una complicació respiratòria més greu, com després va ocórrer.El 29 de març, quan la dona tenia més de febre, malestar general i feblesa i presentava vòmits i dificultat respiratòria, li van fer una radiografia que va revelar que patia una broncopneumònia.L'endemà, la van ingressar en vigilància intensiva i el 31 de març li van fer una cesària urgent -que va salvar la vida a la seva filla- i van començar a administrar-li l'antiviral Tamiflú.No obstant això, la seva situació va continuar complicant-se i els metges que la tractaven van cometre un error en la col·locació d'un drenatge que va acabar per empitjorar la seva situació i la pacient va morir el 14 d'abril.La defensa de la família acusava la clínica Santa Catalina d'haver vulnerat tots els protocols mèdics sobre com tractar una grip A en els pacients considerats com a grups de risc, al capdavant dels quals apareixen en tots els llistats, subratlla, les embarassades (la morta es trobava en el mes 31 de gestació).I la sentència els dóna parcialment la raó. El jutge estima que el temps que es va trigar a administrar-li un antiviral indicat contra la grip A va privar a la dona de l'oportunitat de curar-se.El magistrat considera que no pot parlar-se amb un 100% de certesa que la mort fos ocasionada «de forma directa» pel tracte que va rebre a la clínica, però també entén que la possibilitat que la dona s'hagués curat d'haver rebut el Tamiflú a temps era «mitjana-alta».Per això, concedeix a la família una indemnització equivalent al 75% del que els hagués correspost de provar-se una relació causal directa entre la seva mort i l'assistència mèdica.La sentència ha estat apel·lada davant l'Audiència de Las Palmas per la clínica i també per la família de la morta, ja que el seu lletrat, Octavio Luis Henríquez, sosté que el jutge es contradiu en la seva resolució i que l'ocorregut al seu client no va ser una pèrdua d'oportunitat, sinó una mala praxi mèdica.Aquest lletrat al·lega que, al llarg de la seva sentència, el jutge relata una seqüència de fets que es corresponen amb la seva tesi, però després els cataloga de pèrdua d'oportunitat. Per això ha acudit a l'Audiència perquè es revisi el seu criteri.