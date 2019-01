Un home que va matar a la seva dona l'any 2003 assassina a l'advocada que el va defensar

Tots dos mantenien una relació sentimental

Actualitzada 18/01/2019 a les 16:43

Rebeca Santamalia, una advocada de 47 anys, ha estat assassinada amb una arma blanca en un domicili de Saragossa. El presumpte autor del crim és José Javier Salvador Cano, de 50 anys, condemnat l'any 2003 per matar a la seva dona. Segons ha informat la Policia Nacional, Salvador Cano s'ha suïcidat durant la matinada de divendres en precipitar-se del viaducte de Teruel.La víctima del succés, Rebeca Santamalia, va defensar a Salvador Cano l'any 2003 durant el judici per l'assassinat de la seva dona, Patricia Maurel.La delegada del Gobierno a Aragó ha indiciat que el cas està emmarcat en la violència de gènera, ja que l'advocada i l'autor del crim mantenien una relació sentimental extramatrimonial.Dijous passat el marit de Rebeca Santamalia va denunciar la seva desaparició, quan va trucar a les 21 hores a la comissaria de la capital aragonesa. La investigació dels agents els va dur fins a un pis, propietat de Salvador, al qual no van poder localitzar. Finalment, a les 4 de la matinada, la policia va accedir al domicili on van localitzar el cos de la víctima.Paralel·lament a Teruel, un cotxe de policia va veure un home caminant pel viaducte i quan s'hi van apropar l'home es va posar a córrer i es va llançar al buit, morint al moment.Salvador va assassinar a Patricia Maurel l'any 2003 i va ser condemnat a 18 anys de presó pel TSJ de Aragón. Des de l'any 2017 es trobava en llibertat condicional.