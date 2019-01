Un home fereix amb un ganivet a la seva exparella i després es talla les venes

La dona ha requerit diversos punts de sutura en una cama

Un home, amb una ordre d'allunyament, ha ferit aquest divendres amb un ganivet a la seva exparella a Ciutadella (Menorca) i després s'ha tallat les venes, per la qual cosa ha estat traslladat a l'hospital de Maó, ha informat la Policia Nacional.Fonts sanitàries han confirmat que la dona, ferida en una cama, després de ser atesa al centre sanitari públic del Canal Salat de Ciutadella, ha pogut tornar a casa seva, mentre que l'home ha ingressat a l'Hospital Mateo Orfila de Maó i ha estat donat d'alta a primera hora d'aquesta tarda.Posteriorment ha estat detingut a les dependències de la Policia de Ciutadella.La dona ha requerit diversos punts de sutura en una cama i els equips sanitaris del centre han activat el protocol de violència de gènere.L'agressió ha ocorregut a les vuit del matí quan la dona, de 47 anys, ha estat abordada al Camí de Ses Mongetes per la seva exparella, de 55 anys, que tenia una ordre d'allunyament. Tots dos són veïns de Ciutadella.La dona anava cap a la feina i l'atac ha estat presenciat per dos testimonis que han acudit a socórrer-la, per la qual cosa l'agressor ha fugit a casa seva, on s'ha tallat les venes.