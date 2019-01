Demanen la presó permanent revisable a l'acusada de matar a un nen amb autisme

El nen, de 8 anys, era el fill d'acollida de la seva parella sentimental

Actualitzada 18/01/2019 a les 17:49

Una fiscal ha demanat presó permanent revisable a la dona de 31 anys acusada d'assassinar a Elda, Alacant, l'agost de 2017 al fill d'acollida del seu company sentimental, un nen de 8 anys amb autisme.Es tracta de la primera vegada que es reclama aquesta pena a la província d'Alacant i una de les primeres a tota Espanya, on fins ara només hi ha hagut cinc condemnes d'aquest tipus, la primera d'elles el juliol de 2017.La presó permanent revisable va ser aprovada pel Congrés dels Diputats el 26 de març de 2015 amb la majoria del PP, i només s'aplica als delictes més greus com el terrorisme, contra el rei i els seus hereus, genocidi, crims contra la humanitat, homicidi i assassinats agreujats quan la víctima és menor de 16 anys o quan una persona sigui especialment vulnerable, com és el cas de la víctima d'Elda.Segons la qualificació de la fiscal, a més demana una indemnització de 5.000 euros per als pares d'acollida, Daniel Faus i Penélope Martínez, que en aquest moment estaven separats tot i que es dóna la circumstància que l'home era la parella sentimental de l'acusada.El ministeri públic considera que al voltant de les 18 hores del 30 d'agost de 2017, el pare d'acollida va marxar a treballar i la seva parella i acusada, Alejandra G.P. i que pateix una disminució de la capacitat auditiva (hipoacúsia), va aprofitar que estava sola per ofegar a Dominique amb la samarreta que portava posada.Ho va fer, segons la fiscal, «amb la intenció de posar fi a la seva vida, de forma sobtada i per l'esquena», la qual cosa va causar la mort, i, per a ocultar-la, va tirar objectes per terra per a simular un robatori i li va baixar els pantalons i els calçotets mentre que a la zona genital li va posar oli corporal i, a més, li va pujar la samarreta amb la qual l'havia ofegat i li va tapar la cara.A continuació, amb un ganivet de la cuina es va tallar la seva pròpia samarreta i el sostenidor perquè semblés que havien intentat abusar d'ella, després de la qual cosa va utilitzar una pedra del seu balcó i es va colpejar el cap abans de lligar-se les mans i dir a la seva mare per telèfon que l'havien atacat.Quan va arribar la seva parella i la policia va relatar que dos homes vestits de motoristes, amb cascos integrals i guants, els havien atacat quan sortien de casa i els havien obligat a tornar a entrar.També va sostenir que havien intentat abusar d'ella però es van compadir perquè estava embarassada i després la van colpejar perquè perdés el coneixement, i que quan va despertar va sentir que pegaven al petit Dominique i que havien abusat sexualment d'ell.La fiscal constata que abans del crim li resultava un problema la freqüent presència del nen, que alternava la seva residència entre la del pare i mare d'acollida i que en dates anteriors va col·locar uns papers a la porta del domicili amb la intenció que fessin l'efecte als policies que algú els vigilava des de feia temps.Un examen psiquiàtric realitzat fa uns mesos va descartar cap alteració de tipus mental i la considera plenament imputable en el crim. La investigació es va prolongar durant gairebé un any i, després de donar a llum, va ser detinguda al seu domicili d'Elda el 31 de maig de 2018 per l'escanyament.