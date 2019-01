Cinc taxistes detinguts per atacs a vehicles VTC

La Gran Via continua tallada en el segon dia de vaga indefinida

Élite Taxi es desmarca dels atacs a les VTC

Els taxistes continuen ocupant la Gran Via

Cinc taxistes han estat detinguts per agressions a cotxes VTC a Barcelona durant el dia d’ahir. Als tres detinguts de mitja tarda s’hi van afegir dos més a dos quarts de deu de la nit, també per danys i desordres públics. Aquestes detencions tenen a veure amb l’atac a un vehicle VTC que va comportar que el conductor d’aquest vehicle sofrís una crisi d’angoixa. Posteriorment, un grup de taxistes van atacar dos vehicles VTC més. La Guàrdia Urbana va intervenir per dispersar-los i protegir els vehicles.D’altra banda, la Guàrdia Urbana també va explicar que van intervenir en cinc agressions a cotxes VTC protagonitzades per taxistes. En tots els casos van ser cops als vehicles que van comportar vidres o retrovisors trencats, o desperfectes a la carrosseria, però en cap cas es va atacar cap conductor, remarcava el cos policial.Les agressions es van dur a terme en el marc de la mobilització, durant la qual hi van haver escenes de tensió. Especialment a la zona de l’Avinguda del Paral·lel, quan alguns dels manifestants van començar a col·locar contenidors i tanques al mig del pas. Un dels contenidors, de petites dimensions, va ser cremat.El portaveu del sindicat Élite Taxi, Alberto ‘Tito’ Álvarez, es desmarca dels atacs que es van produir ahir, divendres, contra VTC en el marc de la vaga indefinida i ha assegurat que s’expulsaran els detinguts si són de la seva organització. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que entén que hi ha desesperació i que «la gent té molta por a perdre-ho tot», però tot i així, ha defensat que «la violència no és el camí». «La violència està tacant un col·lectiu que és honrat i treballador». El sindicat insisteix en demanar que els usuaris hagin de precontractar les VTC amb sis hores d’antelació, mentre que el Govern ho fixa en 15 minuts. En declaracions a Rac 1, 'Tito' ha admès que es conformaria amb una hora d'espera en la prereserva de les VTC. D'altra banda, ha assegurat que dimitirà «si hi ha un cotxe més trencat».En el segon dia de vaga indefinida, els taxistes segueixen ocupant la Gran Via per protestar contra al regulació dels vehicles VTC que planteja el Govern. Després dels aldarulls d’ahir, la tranquil·litat ha estat la nota predominant durant tot el matí quan, de forma esglaonada, han anat arribant més vehicles que s’han sumat als que han passat la nit a la via. En una assemblea prevista per a dos quarts d’una a la confluència del Passeig de Gràcia amb Casp, els taxistes decidiran si segueixen ocupant o no la Gran Via i les següents accions de protesta a dur a terme.‘Tito’ Álvarez assegura que, a l’espera que es ratifiqui en assemblea, la voluntat majoritària passa per abandonar la Gran Via i concentrar-se a les immediacions del Parlament. També es debatrà si a partir de dilluns els taxistes organitzen accions de protesta a les portes del Departament d’Economia.