Un error dels compradors delata la venda d'un nen per 140 euros

S'havia acordat la venda per raons econòmiques, i perquè la compradora no pot tenir fills

Actualitzada 17/01/2019 a les 18:41

Un error causat per la desesperació dels, suposadament, compradors, va delatar la venda d'un nen per 160 dòlars (140 euros), minuts després del seu naixement, en un municipi del nord de Nicaragua, va informar aquest dimecres el govern local.El negoci va ser descobert quan Edgardo José Espinoza Mendieta i la seva filla Daniela Espinoza Mendieta, van protagonitzar un escàndol després del part de Vekel Maradiaga, de 18 anys, a l'Hospital Primario del municipi de San Juan de Río Coco, a prop a la frontera amb Hondures, segons un informe preliminar emès a través de mitjans del Govern.Encarregats de l'hospital van notar que alguna cosa anava malament, perquè la parella estava més preocupada pel nadó que la seva progenitora i la mare d'aquesta, María Maradiaga, qui va confessar la venda del nounat mentre els suposats compradors fugien.Segons l'àvia del nadó, la seva filla havia acordat la venda per raons econòmiques, i perquè la compradora no pot tenir fills.El Govern de Nicaragua ha informat de l'arrest dels compradors, i de la suposada còmplice Martha Lorena Mendieta Estrada i OfeliaSalazar, qui hauria contactat a les diferents parts.També va ser arrestada Vekel Maradiaga, qui es manté sota custòdia policial a l'Hospital de Somoto, prop de San Juan de Río Coco. El nadó va ser lliurat a representants del Ministeri de la Família, segons la informació oficial.